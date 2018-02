Fakta: Louise O´Neill: Hun ba om det Oversatt av Line Almhjell. Kagge forlag. Februar 2018.

Emma er atten år gammel, vakker, nei, den vakreste, og vet det.

Selvopptatt, slik bare unge mennesker med null selvfølelse og ytrestyrt oppdragelse kan være det. Kjip mot venninnene, kjipere mot nerdene, men holder fasaden hjemme.

For fasade er viktig i den idylliske irske byen Ballinatoom ved havet. Turistene som kommer hit, synes de lokale er heldige som får bo her. «Det er så vakkert her, ville de sagt. Lokalmiljøet er så trygt. Folk passer på hverandre. Det er kanskje sant», tenker Emma i begynnelsen av boken.

Og som leser tenker man: Det er det nok ikke.

Så spres bildene

En veritabel «falling down»-historie er dette, men dessverre for Emma er ikke handlingen lagt til 80-, 90- eller 00-tallet.

Nei, dette skjedde «i fjor», i en tid med smarttelefoner og trådløst nett og sosiale kanaler og nødladere. Der andre generasjoner «slapp unna» med blackouts, så beholder Emma sitt blackout, mens først hele byen, og snart hele landet, får se bildene av de seksuelle overgrepene og nedverdigende handlingene hun blir utsatt for.

«Enda et bilde. Dylan står over henne med pikken i hånden, og en tynn, gul stråle går fra ham og ned på hodet hennes.»

På bildene kan man tydelig se at hun er bevisstløs, men likevel er folkedommen klar. Hun ba om det. Forfatter Louise O´Neill har gitt oss et offer det er vanskelig å like. Emma soler sitt ømfintlige ego i glansen fra menns blikk, og svikter venninnene.

«Av en eller annen grunn ser han kjekkere ut nå, som om misunnelsen deres er et flatterende Instagram- filter.»

Emma gjør alt for å bli sett og strekker grensene. Dermed pirker hun borti det som kanskje gjør det aller vanskeligst å melde fra om voldtekt og andre seksuelle overgrep: At er det ikke fortsatt sånn at selv om kvinner får lov til å ha sex, så bør de ikke ville for mye med for mange, selv i såkalt «likestilte» vestlige land?

En bok som ryster deg

Siste halvdel av boken tar for seg tiden etter overgrepet. Og nå rakner det på alle kanter. Hele familien blir straffet, de er brennmerket, fordi hun fortjente det, ja selv presten sympatiserer med overgriperne. Flotte idrettsmenn av god familie, ja, huff.

Louise O´Neill beviser fiksjonens kraft med denne boken, at noen dagsaktuelle tema lyses sterkere opp slik. Men det er ingen bok man koser seg med, akkurat.

Den ryster deg.

Hun skriver effektivt, men samtidig merkelig vakkert om det verste vi mennesker utsetter hverandre for. Noen av hennes Woolf-aktige bevissthetsstrømmende setninger, der innskutte leddsetninger bølger over i den neste, er blitt kuttet opp i mindre og mer hensiktsmessige setninger i den norske oversettelsen til solide Line Almhjell.

Bare én litt ufrivillig komisk misforståelse stikker seg ut: der det i det i originalteksten beskrives noen skvetne kuer som gresser bak gymsalen, «the remaining five rattling around the cavernous building, just waiting to die», er blitt til «Nå virrer de fem gjenlevende rundt i den store bygningen og bare venter på å dø.»

I den norske oversettelsen peker setningen tilbake på nonnene som driver skolen og som nok ikke lager skranglelyder med kubjellene mens de venter på å dø. Hjelp.

Ingen happy ending

Og, nei, Facebook, og heller ikke denne boken har noen happy ending for dem som får overgrepsbilder spredt der.

«Men jeg våkner ikke opp. Jeg faller, faller til evig tid, venter alltid på å treffe bakken.»

Boka ble opprinnelig lansert i Irland for unge voksne, men på grunn av den gode mottagelsen og bokas høye kvalitet, ble den relansert for voksne et halvt år etter, og havnet på listen over de ti mestselgende bøkene i 2016. TV-rettighetene er solgt.