Her er alt vi vet om film- og TV-smakebitene fra Super Bowl

Natt til mandag gikk den 52. finalen av Super Bowl av stabelen – en kamp som sto mellom New England Patriots og Philadelphia Eagles. Selv om kampen er over, har TV-seere og filmentusiaster mye å glede seg over:

Flere av årets største filmer og TV-serier hadde nemlig premiere på nye trailere og teasere underveis i kampen.

Her har vi samlet alle – og alt vi vet om dem:

Solo: A Star Wars Story

En av de største teaserne som ble sluppet var til den nye spin-off-filmen Solo: A Star Wars Story. I rollen som Han Solo – som tidligere har vært portrettert av Harrison Ford – skal nå spilles av Alden Ehrenreich.

I filmen følger vi unge Han Solo og Chewbaccas eventyr før de slutter seg til rebellene. Ifølge Variety vil vi blant annet få se møtet med Lando Calrissian.

Av andre skuespillere finner vi Emilia Clarke, Donald Glover, Woody Harrelson, Paul Bettany, Thandie Newton og Joonas Suotamo.

Premiere: 28. mai

Avengers: Infinity War

De tre siste årene har filmstudioet Marvel presentert trailer for deres store filmer under Super Bowl. Det var derfor ingen stor overraskelse da en fersk 30 sekunders trailer fra Avengers: Infinity War rullet over skjermene.

Selv om den ikke er så lang, så skal det ikke stå på noe mangel av superhelter – og skurker:

I løpet av traileren dukker blant andre Spider-Man, the Scarlet Witch, Vision, gjengen fra Guardians of the Galaxy, Loki, Thor, The Winter Soldier, Captain America, Black Panther, Iron Man, Doctor Strange, Black Widow, Hulk, War Marchine, Falcon og Thanos.

Med andre ord mange kjente fjes fra de ti siste årene med Marvel-filmer.

Premiere: 25. april

The Cloverfield Paradox

Det som derimot var en av overraskelsene under Super Bowl var at Netflix først slapp trailer til den tredje Cloverfield-filmen, for så selve filmen like etter kampen.

The Cloverfield Paradox er oppfølgeren til Cloverfield (2008) og 10 Cloverfield Lane (2016), og i historien til Netflix-filmen fortsetter ti år etter der originalen startet:

En gruppe internasjonale astronauter arbeider på en romstasjon for å løse en stor og akutt energikrise på jorden. En av astronautene som jobber for å redde jorden spilles av norske Aksel Hennie.

Skjermdump fra Netflix

Til Aftenposten forteller skuespilleren at han merket godt at det natt til mandag «eksploderte» da nyheten ble kjent.

– Jeg har aldri fått så mange meldinger på Instagram før. Dette er, så vidt jeg vet, første gang i amerikansk historie at man gjør noe så spektakulært som å slippe filmen og så starte med markedsføring i etterkant. Dette viser bare hvor mye måten man lager film og ser dem har endret seg.

– Hvordan var det å spille inn filmen?

– Det har vært utrolig gøy, og svært lærerikt. Denne filmen ble jo også spilt inn i LA, så å få muligheten til å være der og jobbe på Paramount Studios er utrolig. De andre skuespillerne og produsent J.J. Abrams var stas å jobbe med. Abrams er jo et ikon i amerikansk film, og han var ekstremt til stede i produksjonen. Dette var utrolig kult å være med på.

Premiere: Ute nå på Netflix

Ny Westworld-sesong

Få serier har skapt flere fanteorier og fått seerne til å stille seg store eksistensielle spørsmål enn første sesong av Westworld fra høsten 2016. Natt til mandag ble det klart at i slutten av april vil tv-seerne nok en gang få besøke Westworld.

Mange har ventet på denne traileren for å lete etter hint til blant annet hvilken verden er det sesong 2 skal handle om. Men ifølge The Hollywood Reporter er det noen klipp i traileren som er spilt inn spesielt for Super Bowl – og med det faktisk ikke vil dukke opp i selve serien.

Men en ting som fans har vært spent på er hvilken låt som skal få «Westword-behandling» med pianospill. Svaret:

Kanye West-låten «Runaway». Ifølge Vanity Fair vil også Nirvana-låten «Heart-Shaped Box» også dukke opp i seriens nye sesong.

Premiere: 22. april på HBO Nordic

Mission: Impossible – Fallout

En trailer det har vært store forventninger til, i alle fall her i Norge, er den nye til Mission: Impossible – Fallout. Grunnen til det er at sluttscenene i filmen ble spilt inn på Preikestolen i november i for. Og for de av dere som har lurt på om vår fjellstolthet dukker opp i traileren – da er svaret: Ja.

Preikestolen er faktisk med i flere sekvenser, blant annet der en ser Tom Cruise klatre i fjellveggen.

Premiere: 3. august

Jurassic World: Fallen Kingdom

For tre år siden dukken dinosaurene nok en gang opp på kinolerreter over hele verden med filmen Jurrasic World. Nå er de tilbake i en av sommerens storfilmer: Jurassic World: Fallen Kingdom.

Den nye traileren spiller videre på det vi fikk vite i den aller første som kom i desember, nemlig at øyen som Jurassic World-parken er bygget på står i fare. Både karakterene til Chris Pratt og Bryce Dallas Howard er tilbake – nok en gang for å hjelpe dinosaurene fra å bli utryddet.

Premiere: 8. juni

