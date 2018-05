Cate Blanchett: – Filmindustrien forandrer seg ikke over natten

Den 71. filmfestivalen i Cannes åpner tirsdag, for første gang etter at Harvey Weinstein-skandalen og #metoo-bølgen har rystet filmverdenen. Allerede før festivalstart har det kommet kritikk i internasjonale medier av at festivalen kun har valgt ut tre filmer laget av kvinnelige regissører til et hovedprogram bestående av 21 filmer.

Jurypresident og skuespiller Cate Blanchett sa på festivalens første pressekonferanse at hun selvfølgelig gjerne skulle ha sett flere kvinnelige filmskapere i programmet, men at denne typen forandring ikke skjer over natten.

– Kvinnene er ikke valgt for sitt kjønn

– For at det skal skje en virkelig og varig endring, må man gjøre noe konkret. Å gjøre noe med kjønnsforskjellene handler om måten vi arbeider på. Dette er et arbeid som nå pågår i vår bransje, som i mange andre. Det vil ikke få noen direkte innvirkning på filmene i konkurransen dette året. Kvinnene som er i konkurranse, er der for filmene de har laget, ikke for sitt kjønn, sa Blanchett, som har vært blant de kvinnelige filmarbeiderne som har engasjert seg i Times Up-initiativet for bedre kjønnsbalanse i Hollywood etter #metoo-bølgen.

– Jobber for endring

Hun påpekte at jurymedlemmene ikke ser på filmene i konkurransen som en «kvinnefilm», en «iransk film» eller en transkjønnfilm, for den saks skyld.

– Vi har ikke noen transkjønnfilmer i konkurransen, det betyr ikke at vi skal si vi har mislykkes før vi har begynt. Vi forholder oss til de filmene vi ser her, og fortsetter å jobbe for positiv forandring, sa Blanchett.

Hun fikk spørsmål om hvordan det var å utgjøre den første juryen med kvinnelig flertall under pressekonferansen, og repliserte raskt at det ikke var noen annen kjønnsbalanse enn vanlig i juryen: Fire av hvert kjønn.

– Og så tipper jeg balansen som jurypresident. Sorry, sa hun syrlig.

Hun leder en jury på totalt ni personer, filmskapere og skuespillere, som neste helg deler ut gullpalmen. Ingen norske filmer er tatt ut til programmet i år, men regissør Joachim Trier leder juryen i sideprogrammet Kritikeruken.