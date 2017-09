Den nå pensjonerte sivilarkitekten Bernt Johan Scheffler kommer med forslaget. I en årrekke har han jobbet med kulturminnevern som antikvar og seniorarkitekt i Forsvarsbygg. I et brev til Statsbygg og Riksantikvaren kommer han nå med et forslag til hvordan striden rundt det nasjonale minnesmerket etter 22. juli i Regjeringskvartalet kan løses.

– Ideen er at Picasso-verket «Fiskerne» ikke flyttes selv om Y-blokken skulle bli revet, men forblir på nøyaktig samme sted som i dag, i samme høyde og retning, sier Scheffler.

Ved å sikre kunstverket med et fundament, og deretter påføre navnene til de omkomne etter 22. juli-terroren rundt dette fundamentet, omkranset av en vannspeil, vil Oslo få det nasjonale minnesmerket byen trenger, mener arkitekten.

Naturlig å bruke deler av Y-blokken

Byantikvar Janne Wilberg har sett tegningene og applauderer ideen.

– Dette er veldig interessant. Jeg har faktisk introdusert løsningen tidligere. Hvis vi ikke får tatt vare på Y-blokken, så ville det vært en god idé å utvikle en liten del av bygningen til et minnested, sier Wilberg.

Regjeringen har forlengst vedtatt at Y-blokken skal rives, noe som har skapt stor motstand fra en rekke hold.

– Jeg er ikke så opptatt av at Y-blokken som bygning må ivaretas, men derimot minnet om den. Kunsten til Picasso er og har alltid vært en viktig del av bybildet i Oslo. Dette verket symboliserer samtidig livet, og det forsterker dermed respekten for ofrene, sier Scheffler.

Blant annet valgte fortidsminneforeningen i Norge å nominere Y-blokka til den europeiske verneorganisasjonen Europa Nostra «The 7 Most Endangered»-program, en liste over verdensdelens syv mest truede kulturminner.

– Norge består av verdens beste forbrukere, men dessverre er vi også verdens verste forvaltere. Ved å la kunstverket bli stående der det sto da denne hendelsen fant sted, ivaretar vi også en viktig del av norsk historie. Samtidig vil Statsbygg spare penger, sier arkitekten.

Bernt Johan Scheffler

– For tidlig

Prosjektleder fra Statsbygg, Jo Ulltveit-Moe, er usikker på om det er noen god idé å koble Picassos kunst til hendelsene 22. juli.

– Andre har tidligere hatt samme idé med å ta vare på «Fiskerne» der de er, blant annet var det et av forslagene fra arkitektkonkurransen vi hadde i vår. Nå skal vi i første omgang jobbe med å etablere et midlertidig minnested, så får vi avvente hvilket helhetskonsept vi skal gå for før vi begynner å jobbe med det permanente minnestedet, sier han.

Bernt Johan Scheffler

Lisbeth Røyneland, leder i Den nasjonal støttegruppe etter 22. juli, ønsker ikke å kommentere forslaget.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et oppdragsbrev til Statsbygg vedrørende det midlertidige nasjonale minnestedet. Det er det vi konsentrerer oss om nå. Det vil helt sikkert komme mange innspill på utformingen av det permanente når tiden er moden, det vil jeg ikke kommentere nå, sier hun.

Avdelingsdirektør Hanna Kosonen Geiran hos Riksantikvaren har tidligere foreslått et alternativ til riving av Y-blokken. I høringsnotatet til Statsbygg foreslo Riksantikvaren en løsning der nordre fløy rives og fasaden langs nåværende Ring 1 bygges om. Ved å fjerne den ene «armen» mot Deichman, kan Y-blokken omdannes fra en Y til et C-formet bygningsvolum.

-Vi kjenner ikke dette konkrete forslaget. Riksantikvarens råd er fortsatt at Y-blokka bør bevares. Vi har også åpnet for at man kan endre Y-blokka, slik at Deichman kommer bedre fram, sier avdelingsdirektøren.

– Navn må stå, ikke ligge

I 2014 vant den svenske kunstneren Jonas Dahlberg konkurransen om å få utforme minnestedet som var planlagt på Sørbråten, samt de to minnestedene i Oslo. Alle tre er nå skrotet av Regjeringen. Planen var blant annet å lage ca. 2000 store steinheller utenfor høyblokken, inngravert med de 77 som døde i terrorangrepet 22. juli 2011, samt navnene på alle andre mennesker som var oppført i Folkeregisteret med bopel i Norge denne datoen. Dette synes Scheffler var en dårlig idé.

– Hadde jeg hatt en sønn eller datter som ble drept, hadde jeg ikke likt tanken på at folk skulle tråkke på det. Jeg synes det er galt at navn skal ligge nede, navn skal stå oppe, sier Bernt Johan Scheffler.