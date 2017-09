Kunsten å undergrave sin egen pris

Det burde vært en grei avgjørelse: Ni sentrale, norske filmprodusenter gikk her i Aftenposten ut med klar kritikk av Amanda-komiteens definisjon av prisen for beste kinofilm og pekte på en uklarhet i prisens reglement: Det heter nemlig at vinneren av prisen for beste norske kinofilm ikke bare skal utvise gjennomgående høy kvalitet i alle funksjoner, men i tillegg ha «publikumsappell».

Dette siste, tåkete kravet har sneket seg inn i reglementet de siste to årene og har bidratt til mye forvirring med hensyn til hva prisen er ment å representere.

Det har svekket prisens integritet og altså fått et bredt spekter av produsenter, fra veteranen John M. Jacobsen («Max Manus», «Børning») til Maria Ekerhovd («Mot Naturen», «Hva vil folk si»), til å kreve at man fjerner denne formuleringen.

Her går filmprodusentene ut mot Amanda-prisen: Kvalitet er for viktig til å forveksles med popularitet

Har mistet tillit

Men istedenfor å slukke brannen som har begynt å spre seg, har Amandakomiteen vist seg ute av stand til å komme med en avklarende respons.

Til VG hevdet komiteens leder, Tonje Hardersen, at de ennå ikke har rukket å ta noe møte for å diskutere spørsmålet. Og det er altså flere uker etter at produsentene kom med innlegget – og flere måneder etter at bransjen først begynte å ta opp problematikken med komiteens medlemmer.

Resultatet er at Norges mest anerkjente filmskaper, Joachim Trier, nå velger å boikotte neste års Amanda-pris – sammen med resten av teamet bak Thelma. Med andre ord: Alle filmarbeiderne på en av de største og mest prestisjefylte produksjonene har ikke tillit til sine egne bransjeorganisasjoner som representerer dem i Amandakomiteen.

Les anmeldelsen av Thelma: Veksler sømløst mellom uskyld og mørke drifter på mesterlig vis

En svekket pris

Dette er ikke første gang komiteen ikke er på høyden med situasjonen. I fjor opplevde selskapet Motlys at «Louder Than Bombs», også det en nominert film av Trier, ble fjernet fra TV-sendingen fordi regissøren selv ikke var til stede – selv om andre representanter fra filmen var der.

«Kongens nei»-regissør Erik Poppe gikk da hardt ut mot komiteen og mente at Amanda-prisen trengte en mer kompromissløs beskytter enn dagens komité. «Komiteen har blottlagt en uforstand eller manglende styrke i å ivareta tildelingen av vår nasjonale filmpris», sa han.

Den gangen var det vanskelig å fastslå hvem som hadde tatt beslutningen om å fjerne innslaget, før det endelige ansvaret havnet der det uansett hørte hjemme: hos komiteen.

Amanda-prisen har vært gjennom prøvelser før. Men de har som regel handlet om nye faggrupper som har krevd sin (rettmessige) plass i priskategoriene, eller kvaliteten på TV-showet. Nå handler det om noe langt mer alvorlig: selve prisens renommé kan stå på spill. Om ikke den beste filmen får lov til å være simpelthen den beste, uten også å måtte være den mest sette, vil Amanda-prisen kunne miste status som landets viktigste filmpris.

Dårlig samarbeidsklima

Mye tyder på at komiteen kunne ha forhindret boikotten om den hadde greid å snu seg raskere. Men den virker tungrodd og ute av stand til å manøvrere seg i dagens omskiftelige nyhetsbilde.

Enkelte av komiteens medlemmer har ytret seg kritisk til boikotten på sosiale medier, og mener opprørerne burde ventet til komiteen hadde gjennomført sitt neste møte.

Men poenget med boikotten er å sette komiteen under press, og det er åpenbart at Thelma-teamet ikke stoler på at de ville fått gjennomslag på vanlig måte.

Det er kanskje ikke så rart. De ulike bransjeorganisasjonene som sitter i komiteen, er til tider en dysfunksjonell gjeng. De møtes noen få ganger i året i det såkalte Bransjerådet, et samarbeidsorgan preget av splid og krangling. Nå har det dårlige samarbeidsklimaet endt med den verste krisen i Amanda-prisens historie. Komiteens medlemmer kan ikke skylde på andre enn seg selv.