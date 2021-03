Charlie Hebdo viser Meghan som George Floyd

Satiremagasinet Charlie Hebdo har vakt forargelse med en tegning av Meghan som ikke får puste under kneet til dronning Elizabeth.

Satieretegningen spiller på det Meghan fortalte i intervjuet med Oprah Winfrey forrige uke. Foto: Joe Pugliese / Harpo Productions

NTB-Ritzau

14. mars 2021 10:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det kontroversielle franske magasinets forsidetegning kommer i kjølvannet av det svært omtalte intervjuet med Meghan og hennes mann prins Harry.

I intervjuet fortalte Meghan om sin følelse av ensomhet og selvmordstanker som medlem av det britiske kongehuset.

Hun sa blant annet at hun ofte ble nektet å gå ut av Kensington Palace av de ansatte, og hun fortalte at det hersket en bekymring i kongehuset for hvor mørk hudfarge sønnen deres Archie ville få.

På forsiden av magasinet er teksten «Hvorfor trådte ikke Meghan tilbake? Fordi jeg ikke lenger kan puste» under tegningen av hertuginnen som blir kvalt av dronningen som har kneet sitt på halsen hennes.

Dronningen er kritthvit, mens Meghan er tegnet mørk.

Halima Begum i den britiske tenketanken Runnymede Trust, som arbeider mot rasediskriminering, sier at tegningen er feil på alle måter.

– Dronningen avbildet som George Floyds drapsmann, som knuser Meghans hals? Meghan, som sier hun ikke kan trekke pusten? Dette utfordrer ikke rasisme. Det nedvurderer problemstillingen og vekker forargelse, sier hun på Twitter.