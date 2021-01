Klare for ny runde med «Sex og singelliv»

HBO har planer om å gjenopplive den populære TV-serien om singellivet i New York.

Disse tre gjentar rollene sine når en ny runde med «Sex og singelliv» er på trappene: Sarah Jessica Parker, i midten, flankert av Cynthia Nixon, til venstre – og Kristin Davis. Foto: AP

NTB

Nå nettopp

Men denne gangen blir ikke Kim Cattrall, som spilte Samantha Jones, med på moroa.

Den nye serien skal få tittelen And just like that … Handlingen skal fortsatt kretse rundt venninnene Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) og Charlotte York (Kristin Davis) – som nå er i 50-årene.

Så langt er det ikke kommet noen forklaring på hvorfor Kim Cattralls rollefigur, Samantha Jones, ikke skal ta del i denne nye tappingen fra HBO.

Ærlighet og skarp humor

«Jeg vokste opp med disse personene og jeg er spent på å se hvordan historiene deres utvikler seg i dette nye kapitlet, med den ærligheten, skarpe humoren og den elskede byen som alltid har definert dem», sier Sarah Aubrey, sjef for originalinnholdet på HBO Max, i en uttalelse.

Så langt er det ikke klart når det nye kapitlet skal på lufta, men innspillingene er planlagt å gå i gang i New York allerede til våren.

Originalserien Sex og singelliv (Sex and the City) bygger på ei bok fra 1997 med samme navn, skrevet av Candace Bushnell. Serien teller seks sesonger og de rullet og gikk på HBO fra 1998 til 2004. Det kom også to langfilmer – samt en spin off-serie som gikk i to sesonger i 2013. Den har tittelen The Carrie Diaries, og her møtte vi andre skuespillere i rollene – og handlingen var satt til tiden før Sex og singelliv.