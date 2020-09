USA stenger for nedlasting av Tiktok og Wechat fra søndag

Amerikanske myndigheter blokkerer nedlastinger av de kinesiske appene Tiktok og Wechat fra søndag. Men det finnes fortsatt håp for de populære tjenestene.

Fra søndag vil ikke amerikanerne lenger kunne laste ned Tiktok eller Wechat. AP

18. sep. 2020 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Videodelingstjenesten Tiktok er blitt lastet ned 175 millioner ganger i USA og mer enn 1 milliard ganger over hele verden. USAs president Donald Trump har anklaget tjenestene, og Kina, for å stjele data fra brukerne og bruke dem til overvåking.

Fra og med søndag vil det ikke lenger være mulig å laste ned de populære programmene. Det kunngjør handelsdepartementet.

Ordren skal motvirke «Kinas ondsinnede innsamling av amerikaneres personlige data», ifølge USAs handelsminister Wilbur Ross.

– Det kinesiske kommunistpartiet har demonstrert at de har midlene og motivene for å bruke disse appene til å true den nasjonale sikkerheten, utenrikspolitikken og økonomien til USA, sier Ross i uttalelsen.

I august fikk Tiktok en frist på 45 dager på å bli enige med en amerikansk kjøper. Det samme fikk tjenesten Wechat, som er det største sosiale mediet i Kina. Den fristen gikk ut denne uken.

Kinesisk lov sier at myndighetene i Beijing kan få tilgang til data som lagres av kinesiske selskaper. Dette er noe av grunnlaget for anklagene fra Trump om at Kina bruker data fra Tiktok til å overvåke amerikanske borgere.

Alt håp er likevel ikke ute for amerikanske Tiktok-elskere. Dersom Tiktok ikke lenger regnes som en trussel mot nasjonal sikkerhet innen 12. november, kan forbudet fjernes, står det i uttalelsen.

Påvirker ikke Norge – men kjendisene kan forsvinne

Et amerikansk forbud mot Tiktok og Wechat vil ikke påvirke norske brukere direkte. Begge programmene vil fortsatt være tilgjengelige her.

Men mange av de mest populære Tiktok-kjendisene er amerikanske. Dersom ikke de får bruke Tiktok mer, kan de flytte seg over til andre tjenester, for eksempel Instagram Reels.

En avtale så ut til å være i boks

Microsoft var tidlig ute med å prøve å kjøpe Tiktok. Lenge så det ut til at de skulle greie å få i stand en avtale. Denne uken ble det kjent at det enorme teknologiselskapet fikk nei fra Bytedance. Det er selskapet som eier Tiktok.

– Bytedance har i dag informert oss om at de ikke kommer til å selge Tiktoks amerikanske virksomhet til Microsoft, heter det i en uttalelse fra Microsoft søndag.

Et annet teknologiselskap, Oracle, ble raskt koblet inn i saken. De skulle fungere som amerikansk teknologipartner for Tiktok, og sørge for at informasjon om amerikanske borgere ble i USA. Utover det var detaljene i avtalen uklare. Ifølge CNBC var planen at Oracle skulle kjøpe under en femtedel av selskapet. Den amerikanske butikkjeden Walmart var også involvert, skriver kanalen.

Amerikanske myndigheter gikk gjennom avtalen denne uken, opplyste USAs finansminister Steven Mnuchin. Avtalen måtte godkjennes for at Tiktok skulle få bli i USA. Slik gikk det ikke.

Tiktok kan fortsatt reddes

Fredag sa handelsdepartementet at all distribusjon av Tiktok og Wechat vil forbys, skriver CNN. De gjør det også ulovlig å behandle nettrafikk koblet til Wechat fra og med søndag. Det samme forbudet vil gjelde for Tiktok fra 12. november, skriver kanalen.

Det betyr at de som allerede har Tiktok på telefonen sin, fortsatt kan bruke programmet frem til 12. november. Det bekreftet også Ross overfor Fox Business Network, ifølge Reuters.

I uttalelsen fra handelsdepartementet står det også at denne ordren kan snus. Dersom Tiktok ikke lenger regnes som en trussel mot nasjonal sikkerhet innen 12. november, kan ordren oppheves. Det betyr at Tiktoks skjebne i USA fortsatt er uavklart.