Sean Connery som James Bond: farligere, morsommere, mer sexy

Han ga seg etter bare fem år som James Bond. Sean Connery rakk likevel å forme actionsjangeren for flere tiår fremover.

Nå nettopp

«Hvem synes du er den beste James Bond?» Spørsmålet har i flere tiår vært egnet til å få opp temperaturen i et hvilket som helst selskap, selv om vi alle egentlig har visst at det eneste rette svaret var Sean Connery. Noen få skuespillere kan engasjere på kryss og tvers av generasjoner, kjønn og folkeslag. Sean Connery, som sovnet inn på Bahamas i dag, var en slik skuespiller.

Man kan gjerne argumentere for at Roger Moores humor revitaliserte den britiske agenten 007 på 70-tallet, eller til og med si at Daniel Craigs hardhudede, hevngjerrige James Bond tilpasset agenten til 2000-tallet, men Sean Connery trumfer dem alle.