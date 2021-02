TV-anmeldelse: Steinar Sagens nye serie er utvilsomt ko-ko

Underlig blanding av sjangere og stemninger i norsk Taxi Driver-pastisj.

Nadia (Valentina Alexeeva) møter Jan Egil (Steinar Sagen) med syrlig likegyldighet som skjuler et søtt smil. Foto: NRK

Fakta Maxitaxi Driver NRK. Premiere 4. februar. Serieskaper: Steinar Sagen. Regi: Per Harald Kårstad. Med: Steinar Sagen, Jannik Bonnevie, Kim Sørensen, Yusuf Toosh Ibra, Mikkel Bratt Silse Vis mer

Mye av den beste norske TV-underholdningen er en ko-ko blanding av sort humor og melankoli. Tenk bare på Uti vår hage (2003–2008) eller Dag (2010–2015). Disse var i bakhodet mitt mens jeg så de seks episodene av Steinar Sagens nye NRK-serie Maxitaxi driver. Med seg har han manusforfatter Erlend Loe og TV-regissør Per Harald Kårstad.

Som tittelen antyder, er dette til dels en pastisj på Martin Scorseses Taxi Driver. New Yorks skitne, farlige 70-tallsgater er erstattet med norsk helgefyll. Når helten Jan Egil (Sagen) gjemmer et våpen på en skinne under ermene, så er det ikke en skarpladd pistol, men hjemmelagd elektrosjokk. Så kler han seg om til en superheltskikkelse som minner om Cartmans «The Coon» fra South Park. Jan Egil blir riktignok en grevling istedenfor vaskebjørn.