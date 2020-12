Brudeferden skal på turné

Adolph Tidemand og Hans Gudes «Brudeferd i Hardanger» (1848) skal på norgesturné i 2021.

Publikum ser på «Brudeferden i Hardanger», utført i 1848 av malerne Adolph Tidemand og Hans Gude. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

16. des. 2020 08:48 Sist oppdatert nå nettopp

Turneen finner sted før maleriet monteres i det nye Nasjonalmuseet, heter det fra museumshold

Nasjonalmuseets program for 2021 viser også at det blir en rekke utstillinger på ulike visningssteder.

– Nasjonalmuseet er hele Norges museum, og vi må alltid tenke nytt for å sikre at hele landet får oppleve kulturarven vi forvalter. Flere av våre aller mest kjente og kjære verk vil dukke opp på uventede steder i løpet av året, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Nasjonalmuseet skal våren 2021 i samarbeid med De kongelige samlinger vise eldre og moderne kunst fra samlingspresentasjonen i Dronning Sonja Kunststall. I samme periode vil Kunstnernes Hus vise samtidskunst fra Nasjonalmuseets samling.

Nasjonalmuseets høydepunkter vil bli hovedutstillingen på Blaafarveværket i Åmot i Modum sommeren 2021 – og også Teknisk museum på Kjelsås i Oslo vil samarbeide om et eller flere utstillingsprosjekter.

– Nasjonalmuseet setter stor pris på den gode samarbeidsviljen vi er blitt møtt med hos disse visningsstedene, sier Hindsbo.

Våren 2021 er Nasjonalmuseet vertskap for den nordiske paviljongen under den utsatte arkitekturbiennalen i Venezia. Utstillingen åpner 22. mai. Museet samarbeider her med det norske arkitektkontoret Helen & Hard.

På grunn av forsinkelser i byggeprosjektet åpner det nye Nasjonalmuseet først i 2022.