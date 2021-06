Klassisksommeren: Kammermusikk for utsultede kulturhjerter

En stjernespekket retreat på Vestlandet, klassisk crossover i Risør og strykerhimmel i Sandefjord. Kammermusikksommeren er klar for å lindre utsultede kulturhjerter.

Kammermusikkfestivalsesongen er i gang. Her er Vilde Frang under Oslo Kammermusikkfestival i 2019. Foto: Lars Opstad

Maren Ørstavik Anmelder av klassisk musikk

18. juni 2021 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Kammermusikk egner seg ypperlig for et Sommer-Norge i gjenåpningsmodus. Det er musikk som pr. definisjon er laget for små rom eller kamre – derav navnet. Målet er ikke å stue flest mulig mennesker inn på store arenaer, men å skape en vennskapelig, uformell stemning for en mindre gruppe musikkinteresserte. Kapasitetstak er derfor ikke nødvendigvis en uting, i alle fall ikke for publikum.

Mange av sommerens kammermusikkfestivaler avlyste i fjor, i stor grad fordi det var vanskelig å fly inn internasjonale utøvere. Det er det også i år, men løsningen har vært å bruke norske musikere. Det er ingen dårlig løsning, og tilbudet er fullgodt mange steder. Mye er utsolgt allerede, men lettelser i restriksjoner kan gjøre at flere billetter slippes etter hvert. Følg med!

