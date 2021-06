Full jubel for utvidet skjenking og publikum på fotballfest i Oslo. Bortsett fra hos én skotte.

Keith McIlwraith (39) (t.v) og Steven Steele (38) var to av 600 på fotballfest på Kontraskjæret i Oslo fredag. Om noen dager kan de få selskap av enda flere. Foto: Paal Audestad

Scoringene har kommet tett for EM-festen på Kontraskjæret i Oslo: Onsdag åpnet skjenkingen i Oslo til midnatt. På søndag kan tilskuerkapasiteten mer enn tredobles.

– Helt ærlig? Jeg er glad for at folk er tilbake i gatene og at pubene får være åpne, men hvor er lidenskapen her, roper Steven Steele og veiver tartan-skjerfet sitt over hodet.

38-åringen fra Stranraer i Skottland, som har bodd fem år i Norge, er klar for nabokamp i fotball-EM. Hjemlandet møter England borte i gruppespillets andre runde.

Rundt Steele er 600 fotballfans i ferd med å finne plassene sine til storkampen. Om to dager blir det mer enn tre ganger så mange. Men det er liten vits med 2000 inn portene i fire kohorter av gangen om ingen synger, ifølge skotten.

– Det er bare to av oss som drar på her! Jeg vil synge og danse, sier Steele og tilbyr en utsikt til kilten som ikke kommer gjennom Aftenpostens fotoretningslinjer.

6000 av den 12. mann

Tidligere denne uken lettet Oslo kommune på koronarestriksjonene: Barene kan skjenke til midnatt, arrangementsforbudet er opphevet og det er ikke lenger krav om munnbind overalt.

Fredag kastet regjeringen seg på: Trinn tre av gjenåpningen er i gang fra og med søndag. Utenfor Oslo kan man blant annet skjenke til langt på natt, men også hovedstaden får bli med når det åpnes for offentlige arrangementer med opptil 5000 personer på faste plasser og 2000 uten tilvist plassering.

Det betyr at daglig leder Geir Oterhals kan gå fra 600 fotballfans pr. kamp på Kontraskjæret, til 2000 tilskuere pr. kamp og 6000 totalt i løpet av en dag med tre EM-kamper. For noen dager siden var taket på 50. Før pandemien var det ofte 6000 pr. kamp på Kontraskjæret.

– Det gjør at jeg har troen på at vi kanskje kan gå i null økonomisk. Men årets arrangement handler mest om å ivareta en tradisjon, sier Oterhals.

Steven Steele (38) var ikke beskjeden med å vise frem det skotske nasjonalplagget overfor Aftenposten. Foto: Paal Audestad

– Vil ikke belaste staten med tusenvis av tester

Han kunne nok også gått enda høyere. Men selv om alle som besøker EM-arrangementet på Kontraskjæret må ha reservert bord, er Oterhals opptatt av å spille på lag med myndighetene.

– Vi ønsker ikke å belaste staten med tusenvis av ekstra koronatester. Vi syns det er nok med fire kohorter på 500 pr. kamp, sier han.

Under måneder med skjenkestopp og restriksjoner på antall sosiale kontakter, var fotballarrangementet på Kontraskjæret i Oslo kun en fjern drøm. I alle fall i stor skala.

Drømmen ble raskt forvandlet til virkelighet, da byrådet i Oslo varslet at de lokale begrensningene for arrangementer innendørs og utendørs skulle fjernes. Onsdag ble tiltakene iverksatt.

Avslører sitt norske favorittlag

Tilbake til den norske skotten. Steele og kompisen Keith McIlwraith er klar for å se hjemlandet spille mot England.

– Vi kommer til å tape, men det får bare være, sier McIlwraith.

Steele nikker bekreftende. Hjertet hans banker ikke bare for Skottland. Etter fem år i Norge, har han også skaffet seg et norsk favorittlag.

– Jeg er blitt Stabæk-supporter, sier han.