Torkil Damhaug

Glasshjerte

Cappelen Damm

Gjennom sine fire-fem siste utgivelser har Torkil Damhaug etablert seg som den psykologiske krimmens ukronede konge her til lands. Han har en utstrakt evne til å fange ambivalensen, alt det flytende og dirrende og underkommuniserte i mellommenneskelige forhold, og han setter disse strømningene inn i en kriminalistisk ramme som langt på vei holder etterforskningselementet i vanlig forstand utenfor.

I Damhaugs univers, som fysisk sett og grovt sagt omfatter Oslos østlige randsoner, er det de impliserte parter selv som tar styringen. Politiet må avfinne seg med å være femte hjul på vognen, på kronisk etterskudd i et hendelsesforløp de har for lavt innsiktsnivå til å overskue rekkevidden og konsekvensene av.

Mentale prosesser

Denne åpenheten i fortellingens grunnstruktur oppmuntrer til en flerdimensjonal spenning som riktignok tilfredsstiller krimnormens krav om en i alle fall forsøksvis oppklaring av hva saken står om, men som egentlig har oppmerksomheten vendt en annen vei – nemlig mot en finmasket undersøkelse av hvordan forbrytelsen i entall eller flertall kunne finne sted, hvilke forutsetninger den hviler på.

Vi skal inn i hodene på dem det gjelder. Inn i det sammensatte, det motsetningsfylte, det som glipper unna og som vi kanskje aldri får helt tak på. En klassisk Damhaug-krim blir derfor en spørrende og undrende rundreise i mentale prosesser som ikke er av det direkte lystelige slaget.

CAPPELEN DAMM

Opprørsk muslim

Glasshjerte foregår for sikkerhets skyld i november, kuriøst nok førstkommende, slik at forfatteren får anledning til å kikke inn i krystallkulen og forutse akkurat det mistrøstige været som gjerne tilfaller "den verste av alle måneder", som det heter et sted.

Som alltid hos Damhaug er det tale om en mangfoldig og vidtfavnende roman som på ny understreker hvor godt håndlag han har med unge, utprøvende mennesker på terskelen til vokselivet. Skilsmissefamilien Ravnum står sentralt.

Mor Sofie er maler, far Håkon er en aktet og æret og særdeles kvinnekjær skuespiller på Nationaltheatret. 16-åringen Robin har en hjerneskade og bor tidvis på et avlastningshjem. Og så er det den billedskjønne 19-åringen Mikkel som mye skal komme til å dreie seg om. Da Amina, en yngre kusine og opprørsk muslim, blir meldt savnet og så funnet voldtatt og drept, fører et sammenfall av omstendigheter til at Mikkel havner i politiets søkelys, og får status som siktet.

Antydningens kunst

Inn på banen kommer så forsvarsadvokaten hans, den homofile hypokonderen Elton, en annen advokat, Rivers, som har sittet inne i åtte år for et seksualisert kvinnedrap som han muligens er uskyldig dømt for, og ikke minst den kombinerte jus- og filosofistudenten Inga. Som oppvakt og godhetssøkende datter til lederen av advokatkontoret, forelsker hun seg heftig og betingelsesløst i Mikkel, uten å være i stand til å lodde dybdene i et forstyrret sinn før det nesten er for sent. I så henseende er hun like tungnem som leseren.

Damhaug en mester i antydningens tvetydige kunst, i små, subtile frempek som snart trekker i den retningen, snart i en annen og resulterer i at intrigen til stadighet destabiliseres. På det fortellertekniske planet er det i hele tatt rikelig å fryde seg over for både leg og lærd, og samtidig er det menneskeskildringen som veier tyngst og gjør størst inntrykk.

Formidlet i en utstudert skjødesløs stil er Damhaugs figurer ganske enkelt lys levende. De berører, de er pustende nær oss. På godt og på vondt, må det legges til. En Damhaug-spesialitet er visse menns lumre og forkvaklede driftsliv, og årets bok er definitivt ikke noe unntak i så måte.

Relevant krim

Da er det mer oppløftende og givende å fokusere på en skikkelse som Robin. Sekvensene som gir ham ordet minner om det berømte åpningskapitlet i William Faulkners The Sound and the Fury – den såkalte tomsingen Benjy som allikevel er den som ser det andre ikke ser, og som med sin hudløse sensitivitet skaper en uvurderlig grobunn for en dypere forståelse av hva begivenhetene springer ut av.

Skarp i portretteringen av et nyrikt, multikulturelt Norge der konfliktlinjene går på kryss og tvers i forvirrende mønstre og der de entydige løsningene bare finnes på Facebook, oppleves Glasshjerte som en sjeldent relevant krimroman. Bedre er det ikke blitt gjort av noen norsk krimforfatter på lenge, kanskje ikke siden Damhaugs egen Ildmannen fra 2011.