«Skam» og «Side om side» er blant årets beste nordiske serier

Prisen, som kårer de beste blant komi- og dramaseriene i Norden det siste året, blir delt ut under Nordiske seriedager. Vinneren bestemmes av en jury med ni medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.

Tre serier er nominert i hver kategori for hedersprisen – én av disse har virkelig utmerket seg.

– Man savner kanskje at en stor serie som Forbrytelsen eller Skam dominerer, men generelt er nivået godt. Skandinavisk film har tradisjonelt sett loddet dypt i menneskesinnet, og man begynner å se at gjør det samme, enten det er humor eller drama, sier Asbjørn Slettemark, juryleder under Nordiske seriedager, om nivået på årets serier.

I fjor stakk Norge av med begge prisene. Dag vant prisen for beste komedie og Skam ble kåret til Nordens beste dramaserie.

Skal du på Nordiske Seriedager? Det skal Breaking Bad-skaperen Vince Gilligan: – Netflix og «bingewatching» reddet Breaking Bad

Fakta: Nordiske seriedager Nordiske seriedager er en festival og konferanse som går over to dager. Nordiske TV-serier er, som navnet tilsier, i fokus. I år foregår festivalen i Oslo, og festivalområdet er på Vulkan. Datoen er 20. og 21. september. Nordiske Seriedager ble arrangert for første gang høsten 2016 og er et samarbeid mellom Aftenposten, NRK, TV2 og Norsk filminstitutt. Kilde: Nordiske seriedager

NRK dominerer

Fra Norge er fjerde sesong av Skam nominert til beste dramaserie, og Side om sides fjerde sesong er nominert til beste komedie.

Begge seriene er fra NRK. Det er gledelige nyheter for dramasjef Ivar Køhn.

– Det er veldig gøy at Skam og Side om side, som er kommet så langt uti sesongene, fortsatt holder så høy kvalitet. Ofte er det mest prestisje i første sesong, så dette er en fjær i hatten for dem som lager seriene.

Han påpeker at nivået på de nominerte seriene er høyt i begge kategoriene, men at han likevel har tro på begge seriene som representerer NRK i prisutdelingen.

– Det er stort å bli nominert, og konkurransen er god. Skam er blitt et fenomen i Norden, og alle nevner Skam som et helt eksepsjonelt eksempel på en serie når man er ute og reiser i dramakretser. Jeg er ikke trygg på å vinne, men det er ikke risikabelt å tro at det faktisk kan skje. Det ville vært veldig fortjent, sier Køhn.

Har tro på Sverige og Danmark

Også Side om side bør ha gode sjanser til å havne øverst i komikategorien, mener Køhn, men der er han mindre sikker.

– Det er tre veldig ulike serier, også i produksjonsbudsjett. Side om side er en mer tradisjonell og familievennlig komedie som står seg godt med de to andre, men hvem som vinner, kommer veldig an på smaken til juryen.

I fjor var det Dag som tok prisen for beste komiserie under Nordiske seriedager. Da tok også Skam med seg prisen for beste dramaserie.

Asbjørn Slettemark kan av åpenbare årsaker ikke si mye om Norges sjanser til å gjøre rent bord også i år, men han ser mye bra fra Sverige og Danmark også.

– Jeg ser gjennom de svenske og danske seriene denne uken, og kan si – uten å avsløre for mye – at det er noen meget gode kandidater til å vinne. Det er spesielt en serie som ikke er norsk, jeg synes er en liten sensasjon som bør få et større publikum her i Norge, sier Slettemark.

Nordiske seriedager arrangeres 20. og 21. september, og arrangeres av Aftenposten, NRK, TV2 og Norsk filminstitutt.

Fakta: De nominerte er: Beste dramaserie: – Første sesong av Innan vi dør (SE) – Tredje sesong av Arvingene (DK) – Fjerde sesong av Skam (NO) Beste komedie: – Første sesong av Bonusfamiljen (SE) – Andre sesong av Ditte og Louise (DK) – Fjerde sesong av Side om side (NO)