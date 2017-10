HRS får kritikk for å be leserne sende inn bilder av «den kulturelle revolusjonen» i Norge

HRS publiserte mandag en artikkel på sine nettsider hvor de ber leserne om å sende inn bilder som dokumenterer det de kaller den «kulturelle revolusjonen» i Norge.

Hensikten er å vise hvordan Norge endres, og hvordan islam dominerer offentligheten mer og mer, skriver de.

Saken, som er signert informasjonsleder Hege Storhaug, er illustrert med et bilde av tre kvinner kledd i chador (tradisjonelt iransk plagg) ved en bussholdeplass på Tøyen. Initiativet møter motstand fra flere hold.

Ivar Staurseth i nettavisen Minerva skriver at «de som fotograferes, vil henges ut som islamist, terrorist, nazist, jævel og fandens oldemor – helt uten noen som helst granskning av personens holdninger.»

– Storhaug spesifiserer ikke nøyaktig hva de vil at skal fotograferes. Selv har de brukt et helt vilkårlig bilde av det de antar er muslimer. Bildene kan brukes til å spinne opp hvilken som helst historie, sier Linda Noor, som er daglig leder i tenketanken Minotenk.

– Så hinsidig at ord blir fattige

Noor mener oppfordring fra HRS kan bidra til å spre unødvendig frykt.

– Vi kan ikke ignorere trusselbildet rundt det folk antar er muslimer. Muslimske samfunnsdebattanter får i dag så groteske trusler at politiet insisterer på voldsalarm. HRS leker med et allerede opphetet farvann, sier hun.

Aftenposten lyktes ikke med å få en kommentar fra Hege Storhaug tirsdag.

Istedet svarte Storhaug kritikerne i et nytt innlegg på nettsidene til HRS. Hun skriver blant annet at «deler av dem som gjerne ser seg selv som intellektuelle og særlig kloke, har valgt å tolke oppfordringen til noe så vanvittig som ‘muslim-jakt’. Dette er så hinsidig at ord blir fattige», skriver Storhaug.

Fakta: Dette er HRS Human Rights Service (HRS) er en partipolitisk uavhengig tenketank. HRS driver nettstedet Rights.no, der Hege Storhaug og Rita Karlsen er journalister. Stiftelsen mottar 1,8 millioner kroner i statsstøtte i 2017.

Ønsker statsstøtten fjernet

HRS får rundt 1,8 millioner kroner i årlig statsstøtte, blant annet for å medvirke til økt tillit til innvandrere. Noor mener HRS har gått lengre og lenger bort fra dette mandatet, og at regjeringen derfor bør trekke statsstøtten.

Det skriver også Minervas Ivar Staurseth, samt samfunnsdebattantene Eivind Trædal og Kjetil Rolness på sine Facebook-sider.

– Vi må sette en grense for hvordan statlig støtte brukes, og den grensen mener jeg definitivt at HRS har gått over her, sier Noor.

– Presseetisk uakseptabelt

Ifølge åndsverkloven er det forbudt å publisere personbilder uten samtykke fra den som er avbildet. Et unntak er dersom bildene er aktuelle og av allmenn interesse. Forbudet gjelder derimot ikke selve fotograferingen.

Det er vanskelig å vurdere hvorvidt bildene Storhaug oppfordrer til å sende inn går under unntaksbestemmelsene i loven, mener presseetikkekspert og tidligere fagmedarbeider Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for journalistikk. Men de presseetiske konsekvenser av bildene, må vurderes strengt, mener han.

– Pressen skal dokumentere samtiden, men de må være varsomme med å stigmatisere mennesker. Det mener jeg er den store utfordringen her, når folk skal sende slike bilder til Storhaug, sier han.

Svarer i to nye artikler tirsdag

For å illustrere hva HRS er ute etter, viser Storhaug i tirsdagens artikkel til tre bilder som hun mener forteller noe om en kulturell revolusjon i Norge.

Alle bildene er av bygninger. De viser Landfalløya kapell i Drammen (som i dag er moské), Skien moské (tidligere kirke) og Røde Kors-bygningen i Sandefjord (som i dag huser Sandefjord Islamske Senter).

«Vi takker for flott respons fra leserne våre, men ettersom de politisk korrekte/de ‘gode’ har gjort alt de makter for å tilsøle tankene bak å dokumentere en historisk utvikling, så frykter vi at det de hevder vi gjør – å henge ut mennesker og derav øke konfliktnivået – er nettopp det de selv bidrar til. Det vil ikke vi være med på», skriver Storhaug.

I en annen artikkel på Rights.no avviser journalist Rita Karlsen at de har til hensikt å henge ut muslimer. Heller ikke Karlsen besvarte Aftenpostens henvendelser tirsdag.