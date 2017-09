Amandakomiteen endrer reglene

Etter debatten om regelverket som lå til grunn for Beste film, er det nå klart at Amandakomiteen endrer regelverket.

«Kriteriene for de ulike priskategoriene fjernes fra reglementet, da komiteen setter sin lit til at en representativ storjury vil kunne vurdere på best mulig måte årets filmer opp mot hverandre innen de ulike kategoriene,» skriver Amandakomiteen i en pressemelding i dag.

Endringene trer i kraft fra 2018. For tre dager siden kom produsent Thomas Robsahm frem og det ble klart at Joachim Triers Thelma trekkes fra neste års utdeling som en protest mot at det i kategorien for Beste film heter at filmen må ha et bredt publikumspotensial. Dette strider mot praksis ellers i verden, som f.eks. Oscarutdelingen hvor en smal film som Moonlight stakk av med årets gjeveste pris.

Oppretter en storjury

Komiteen skriver videre at de har registrerer at reglementet for årets prisutdeling er blitt tolket svært ulikt og at det er ulike meninger om formuleringen rundt kriteriene for prisene.

Videre kommer Amandakomiteen også til å opprette en representativ og kjønnsbalansert storjury på totalt 15 personer som erstatter fire av dagens juryer. Denne juryen vil bedømme alle kinofilmkategoriene, samt Beste dokumentar og kortfilm.

Amandakomiteen har ansvar for å tildele Ærespris og Gullklapper, Beste utenlandske kinofilm vil fortsatt ha sin egen jury, og Folkets Amanda avgjøres via publikumsavstemning