Uten tvil noe mer enn en Tiktok-artist

Vokalisten viser seg frem på sitt beste, likevel savnes større bredde.

Ramón slipper debutalbum med ni låter.

9 minutter siden

I vår startet en stor diskusjon om et av de største sosiale mediene vi har for å oppdage musikk, nemlig Tiktok. Flere artister la ut videoer om hvordan de ble «tvunget» av plateselskapet til å lage innhold for å promotere utgivelser, og hvordan ting kunne bli satt på vent om man ikke møtte mål om spredning, likes eller klikk.

Tiktok har på få år rukket å bli et av de viktigste verktøyene en artist kan bruke. Om man er stor der, streamer man tilsvarende og blir godt hjulpet av algoritmene.