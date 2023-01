Dagens quiz: Torsdag 5. januar 2023

Hva het Equinor i perioden 2007–2009?

04.01.2023 18:30

1. Han het opprinnelig Joseph Aloisius Ratzinger, og døde på nyttårsaften. Hvilket nytt navn fikk han i 2005?

2. Hva kalles 77-åringen som nylig ble innsatt som president i Brasil?

3. Hvilke fugler har vingespenn på over 2 meter og en stor sekk festet til undernebbet?

4. Hvilket monarki med snaut fem millioner innbyggere er det østligste landet på Den arabiske halvøy?

5. Hvilken valuta forkortes PLN?

6. Hva het Equinor i perioden 2007–2009?

7. Hva måler man med et kronometer?

8. Ganymedes er størst i sitt slag i vårt solsystem. Hva er Ganymedes?

9. Hva frykter en person med hemofobi?

10. Hvilket ord på m brukes om å avgi falsk forklaring under ed?



1. Benedikt XVI (pave).

2. Lula (Luiz Inácio Lula da Silva).

3. Pelikaner.

4. Oman.

5. Polsk złoty.

6. StatoilHydro.

7. Tid.

8. En måne.

9. Blod.

10. Mened.

