Bokanmeldelse: Sterk historie, svak roman

Lene Berg formidler sine ekstreme barndomserfaringer i en statisk og rapporterende form.

Lene Berg er filmskaper og billedkunstner - og nå også skjønnlitterær debutant.

29.01.2023 08:00

«KONA FUNNET KVALT I SKOG UTENFOR PARIS.» Lene Berg var ni år gammel da Dagbladet hadde nyheten på forsiden i 1975. Hennes egen far ble siktet for drap på sin nye franske partner Evelyne Zammit.

Kriminalsaken fikk stor oppmerksomhet ikke minst fordi faren Arnljot Berg (1931–1982) var en velkjent filmskaper og NRK-medarbeider. Lene Berg (57) er selv utdannet filmskaper og billedkunstner. Hun formidlet familiens historie i fjorårets Festspillutstilling i Bergen, et multimedialt verk jeg for min del bare har sett fotografier av. Samme stoff er nå utgangspunkt for hennes romandebut «Fra far».

