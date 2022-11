Gro Dahle tildeles hedersprisen under Bragepris-utdelingen – Ingeborg Arvola fikk pris for beste skjønnlitteratur

Hedersprisen gikk til Gro Dahle under torsdagens utdeling av Brageprisen 2022.

Gro Dahle fikkhedersprisen under Brageprisen 2022. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen delte ut prisen.

– Forfatteren har vært og er en modig og banebrytende stemme som ikke er redd for tabuer og det unevnelige. Hun er en kilde til debatt og kontrovers. Hun tør å ta tak i ømtålige temaer med varme og varsomhet, gjennom et barns undrende blikk, og på barnets egne premisser, sa juryen før det ble kunngjort at Gro Dahle fikk Brages hederspris 2022.

Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. I år fant prisutdelingen sted i Dansens Hus i Oslo.