Kunstanmelder mener Laila Bertheussen blir utnyttet av kuratoren. Feil, svarer han.

NRK-anmelder Mona Pahle Bjerke har sett Laila Bertheussens utstilling og opplever henne som «en kuriøs marionett». – Agendaanmelderi, svarer kurator Morten Traavik.

Tirsdag åpner Laila Bertheussens utstilling under Arendalsuka. Allerede før avdukningen har kunsten vekket reaksjoner. Vis mer

Publisert: 15.08.2023 Oppdatert: 15.08.2023 14:45

Tirsdag morgen felte NRKs kunstanmelder Mona Pahle Bjerke en brutal dom over Laila Bertheussens kunstutstilling «Public Enemy».

– Et grotesk drama, der jeg faktisk opplever at Laila Bertheussen utnyttes på det mest kyniske, sier Mona Pahle Bjerke under Nyhetsmorgen på NRK P2.