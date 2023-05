Barne-TV-programmet Bluey er redigert om etter anklager om «fat shaming»

En scene i en animasjonsserie for barn viste to foreldre som veide seg foran barna og ble oppgitt over det de så. Den er nå fjernet. – Et stort fremskritt for alle, mener kostholdsekspert.

En Bluey-ballong flyr gjennom luften under en Thanksgiving-parade i New York i 2022.

05.05.2023 20:49

En fersk episode av det populære barne-TV-programmet «Bluey» er blitt redigert etter at originalversjonen utløste anklager om «fettskam», melder CNN.

Bluey er en australsk animasjonsserie for barn i førskolealder som så dagens lys i 2018. Nå vises den prisbelønte serien i over 60 land. Norske barn kan barn følge hundefamilien på Youtube og TV 2 Play.