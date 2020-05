Det uferdige brettspillet Frosthaven har samlet inn ca. 134 millioner kroner i en folkefinansiering. Det er 26 ganger mer enn spillutvikleren Isaac Childres’ mål på 5 millioner.

– Det er jo helt sinnssykt. Men det er gode grunner til at de får så mye støtte. Man tenker at spillet blir vellykket fordi utvikleren har bevist at man kan stole på dem, sier Vincent Mainardi, leder i Hyperion, Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser.