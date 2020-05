For at Smittestopp skulle fungere, måtte svært mange bruke den. Det var den klare beskjeden fra statsministeren, helseministeren og helsemyndighetene da appen ble lansert. Hensikten med appen er å gjøre det enklere å følge med på hvordan koronaviruset smitter.

Appen, som er laget av forskningsinstituttet Simula og Folkehelseinstituttet (FHI), skal ha kostet 45 millioner kroner å utvikle og drifte. Under lanseringen anslo FHI-direktør Camilla Stoltenberg at rundt 50–60 prosent av folket måtte bruke appen for at det skulle fungere som de ønsket.

Nesten en måned etter lansering har 1,5 millioner nordmenn lastet ned appen. Av disse har under halvparten gitt tilgangen som er nødvendig for at den skal fungere.

De to siste ukene har tallet på aktive brukere gått nedover. I slutten av april hadde Smittestopp 900.000 aktive brukere. Uken etter var tallet 750.000.

Onsdag viser ferske tall fra FHI at 689.000 nordmenn bruker appen.

I Oslo bruker 108.000 mennesker Smittestopp. Det er 18 prosent av befolkningen over 16 år. Det er 16 års aldersgrense for å bruke Smittestopp.

I Bykle kommune i Agder bruker 26 prosent av befolkningen over 16 år appen. Det er kommunen i landet med størst andel brukere.

Slik fungerer Smittestopp

Smittestopp har i hovedsak to funksjoner: Den ene er å gi beskjed dersom du har vært i nærkontakt med noen som har testet positivt for koronaviruset. Selv trenger du ikke å gjøre noe annet enn å registrere deg med telefonnummer og gi appen tilgang til både bluetooth og GPS. GPS er satellittsignaler som forteller hvor telefonen er, og bluetooth brukes til å overføre data mellom to telefoner.

Sammen viser de om to mobiltelefoner som har installert appen, har vært i nærkontakt med hverandre. Her betyr nærkontakt innen to meter i over 15 minutter.

Den andre funksjonen er å se hvordan tiltakene fungerer. På Helsenorge.no står det at «dataene du deler anonymiseres og brukes til innsikt i effekten av endringene i tiltakene for å bekjempe viruset».

Begge disse funksjonene er avhengige av at mange bruker appen.

Flere grunner til at brukerne faller fra

Allerede etter to uker med en detaljert oversikt over hvor mange som brukte Smittestopp, så FHI grunn til bekymring.

«Vi trenger flere Smittestopp-brukere», skrev de på sine sider 7. mai.

Der peker Gun Peggy Knudsen, som er ansvarlig for Smittestopp hos FHI, på to mulige årsaker.

– På grunn av de svært strenge personverntiltakene vi har rundt appen blir data slettet dersom appen ikke rapporterer inn data innen syv dager. Dette er sannsynligvis en av grunnene til at vi har færre aktive brukere denne uken, sier Knudsen.

Appen har også fått kritikk for å bruke mye strøm. Det er en annen årsak til at folk kan velge å ikke bruke den, påpeker Knudsen. Hun påpeker at utviklerne i Simula jobber med dette problemet.

Stortingsrepresentant: – Nå er det nok

Sveinung Bråthen

Mange har vært åpent kritiske til Smittestopp og hvordan den er laget. Stortingsrepresentant Solveig Schytz i Venstre nektet å laste ned appen da den ble lansert. Det har hun fortsatt ikke gjort.

– Det er vanskelig å se for seg at nordmenn skal gå mann av huse for å laste ned appen nå, når det kommer stadig flere runder med kritikk mot personvern og prosess. Det må både Simula, FHI og regjeringen bære sin del av ansvaret for, sier Schytz.

Prosjektet kan fortsatt lykkes, tror hun. Men da må det tas grep for at folket skal ha tillit til Smittestopp.

– Nå er det nok, nå må vi komme videre! Hvis ikke risikerer vi at dette blir stående som et mislykket prosjekt der det eneste man har oppnådd, er å samle lokasjonsdata for brukere og tømme telefonene deres for batteri, sier Schytz.

Kritikerne mener overvåking er unødvendig

Måten appen er laget på, har fått mye kritikk.

Flere kritikere mener at det er tilstrekkelig å buruke bluetooth. Det kan fortelle om to mobiltelefoner er nær hverandre uten å avsløre hvor telefonene er. For eksempel bruker Storbritannia en slik løsning.

Tech-gigantene Apple og Google har også slått seg sammen for å bygge et verktøy som kan gjøre den typen løsning mer effektiv.

Utviklerne bak appen, Simula, har også fått kritikk for å ikke legge kildekoden ut åpent, slik at andre kan studere den og oppdage eventuelle sikkerhetshull. Det mener Simula ikke er hensiktsmessig. I Tyskland fikk myndighetene også mye kritikk for å bruke lukket kildekode. De har snudd, og utviklerne har lagt kildekoden sin åpent her.