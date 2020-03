Ukens kulturtips: Himmelsk heiagjeng, melodisk soul og inferno i flammer

«Cheer er en dokumentar som følger et av USAs beste cheerleading-lag mot den nasjonale mesterskapsfinalen. Serien er en oppvisning i hvordan ungdommer med traumatisk barndom kan lære å fly høyt, hvis de møter en trener og et lag som løfter dem som mennesker», skriver vår TV-anmelder Ingrid Åbergsjord. Hun kaller dem en himmelsk god heiagjeng og mener at det er noe av det mest inspirerende hun noensinne har sett på TV.

«I motsetning til mange andre som skriver dikt og fra tid til annen krever vår oppmerksomhet, er Langeland en genuin språkbegavelse. Med smart tradisjonsbevissthet og i konstant uro leker og maner han frem bilder», skriver vår bokanmelder Preben Jordal. Han mener 34 år gamle dikteren fra Kristiansand er en av de mest spennende poetene vi har akkurat nå.