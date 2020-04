Ukens kulturtips: Vakre arier, mystiske maskiner og farlige spioner

«Når du setter deg ned for å se serien, ikke forvent en tradisjonell fortalt TV-serie. Da blir du skuffet. Hver episode er en helhetlig fortelling som fremstår som en liten film. I tillegg er det et hovedmysterium som binder det sammen», skriver vår anmelder May Synnøve Rogne. Hun mener serien er en estetisk nytelse man bør unne seg i en hektisk seriehverdag.

«Kim Myhr holder god avstand til det konvensjonelle, men gitarene hans får lov til å låte som gitarer. Slik er det ikke alltid i det nyskapende feltet han ferdes, i den kontemporære musikken. På Vesper er gitarspillet innbakt i ensemblets samlede uttrykk, og improvisasjon og skrevne strukturer opptrer i fellesskap», skriver vår jazzanmelder Arild R. Andersen. Han kaller albumet en gitaropplevelse utenom det vanlige.