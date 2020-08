Fra Oslo skal en nordmann ha stått bak et piratnettverk som kostet studioene flere titalls millioner

19 land var involvert da et internasjonalt nettverk for piratkopiering ble brutt opp. En nordmann skal ha vært én av bakmennene, og er fortsatt på frifot, men tre nordmenn er siktet i saken.

Europol, Eurojust og politi i 19 ulike land har samarbeidet om å bryte opp et internasjonalt piratnettverk. En nordmann skal ha hatt en nøkkelrolle i «The Sparks Group». Europol

26. aug. 2020 18:05 Sist oppdatert nå nettopp

En nordmann er etterlyst av amerikanske myndigheter. Mannen, som har vært bosatt i Oslo, har vært med i et organisert nettverk som piratkopierer og distribuerer filmer på nett før de kommer for salg. 39-åringen er kjent under kallenavnet «The Artist», ifølge rettsdokumentene.

Gruppen kaller seg The Sparks Group. De skal ha lurt til seg hundrevis av nye filmer og TV-serier på DVD og Blu-ray, kopiert dem og lastet opp filmene på nett slik at andre kan laste dem ned gratis.

Dette gjelder nær sagt alle store filmer fra de siste årene og skal ha kostet filmstudioene flere titalls millioner dollar. Aktiviteten skal ha foregått siden 2011 og frem til desember i fjor. Nordmannen skal ha oppholdt seg i Oslo mesteparten av perioden.

Norske myndigheter jakter ikke på nordmannen som skal ha en nøkkelrolle i organisasjonen, bekrefter Jonas Fabritius Christoffersen, seniorrådgiver i kommunikasjonsstaben hos Kripos.

Men Kripos samarbeidet med flere politidistrikter i Norge om å pågripe tre andre nordmenn i saken. De tre er siktet, men blir ikke begjært varetektsfengslet, ifølge Christoffersen. Hvilke politidistrikter som var involverte, vil ikke Kripos kommentere.

– Norsk politi har etter anmodning bistått i å ta ned infrastrukturen til gruppen her i Norge. Vi har tatt beslag i kontoer/tjenester/IP-adresser, gjennomført ransakinger og tatt beslag i datautstyr og lagringsmedier, skriver Christoffersen på e-post til Aftenposten.

Avengers: Endgame er tidenes mest innbringende film. Et internasjonalt nettverk har siden 2011 lurt til seg nye storfilmer og distribuert dem ulovlig på nett. Mike Blake / Reuters / NTB scanpix

Storstilt samarbeid mellom 19 land

Ifølge en pressemelding fra Europol gjennomførte amerikanske myndigheter i samarbeid med politi i 18 andre land en koordinert aksjon i en rekke land, med støtte fra Europol og Eurojust. Seksti servere ble stengt i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Noen servere var også i Norge. Til Aftenposten forteller Kripos at de ikke kan si hvor mye av piratvirksomheten som foregikk her.

Det internasjonale piratnettverket skal ha kostet de store filmstudioene flere titalls millioner kroner til sammen. More Europol Piratene lurte til seg nye filmer TV-serier på DVD og Blu-ray før de ble lagt ut for salg. Så kopierte de dem og delte filmer og seriene på nett ulovlig. More Europol

To av de mistenkte bak nettverket er arrestert. En britisk mann ble arrestert på Kypros søndag, og en amerikaner ble arrestert i Kansas. Nordmannen er fortsatt på frifot, ifølge det amerikanske Justisdepartementet. Amerikanske myndigheter har søkt om å få den britiske mannen utlevert til USA slik at rettssaken kan gjennomføres der.

– De tiltalte var medlemmer av en internasjonal piratorganisasjon som var både sofistikert og utbredt. Gruppen skal ha omgått opphavsretten på nær sagt alle filmer som er lansert av store studioer de siste årene, sier fungerende statsadvokat Audrey Strauss i pressemeldingen fra Justisdepartementet.