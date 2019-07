Guide: Fem kunstutflukter du bør unne deg i sommer

Bærumskunstneren Lise Wulff er opptatt av miljø- og klimapolitikk og setter søkelys på naturen i sitt kunstnerskap. Like i nærheten av Middagsbukta ved Oustøya har hun fått tillatelse til å kle inn en stor stein i strandsonen. Så nå ligger steinen der med et temmelig uvanlig utseende, den er nemlig blitt guloransje. Ved nærmere ettersyn ser man at det er et nett av heklet garn som gir steinen den uvanlige fargen.