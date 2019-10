Det er alltid spennende når Nick Cave og hans The Bad Seeds lanserer ny musikk. Spesielt når beskjeden kommer relativt ut av det blå og det viser seg å være et dobbeltalbum like rundt hjørnet. Ghosteen avslutter trilogien som ble påbegynt med Push the Sky Away og Skeleton Tree.

Her kulminerer arbeidet fra de to foregående albumene med et nedstrippet verk hvor tepper av synth og Caves følelsesladde poesi dominerer. Sønnens tragiske dødsfall i 2016 preger materialet.