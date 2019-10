Knut Olav Åmås: De ekstreme ønsker oppmerksomhet og konfrontasjon – og får mer enn de kunne drømt om

Utpå kvelden den siste lørdagen i september dukket det opp en reportasje av redaktør Vegard Velle i byavisen Vårt Oslo. Overskriften var: «Tøyenbygda: 1000. Sian: 14. Folkefesten vant mot rasismen på Tøyen torg».

Nøyaktig ett år etter at Tøyen-folk holdt støttearrangement for unge Faisa Warsame som var blitt utsatt for et fysisk, rasistisk angrep like ved, skulle den islamhatske organisasjonen Sian denne ettermiddagen ha stand på Tøyen torg. Det var provoserende timing og like provoserende valg av sted. Diskusjonene gikk i politiske miljøer: Kunne Sian nektes å være der?