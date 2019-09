Jeg hører ikke egentlig på Bjørn Eidsvågs musikk, og jeg er overbevist ateist. Likevel er dette en bok som griper meg i all sin nyanserte og filosofiske klokskap og varme humor. Så hvordan det er for noen som virkelig er fan av enten Gud eller Eidsvåg eller begge deler, det klarer jeg ikke å forestille meg en gang. For dem er denne boken å regne som flatpakket, sjelelig heroin.

Tro og trass er ikke en tradisjonell biografi, men en fortelling om forfatterens kamp med sin tro, med gudsbilder og bedehuskultur, med Menighetsfakultetet, fordommene i samfunnet og i Den norske kirke – og med seg selv.