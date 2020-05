Deichman Bjørvika åpner 18. juni

Kronprins Haakon skal være til stede under åpningen av det nye hovedbiblioteket. Deichman Bjørvika skulle etter planen ha åpnet 28. mars, men koronasituasjonen gjorde det umulig.

Det moderne biblioteket tilbyr opplevelser, teknologi og kunnskap i alle former, ikke bare litteratur, opplyser biblioteket i en pressemelding.

– De siste årene har flere av Deichmans lokalbibliotek redefinert hva et bibliotek kan være. Det nye hovedbiblioteket bygger videre på dette. Deichman Bjørvika blir et sted der du kan spille inn en podkast eller sy din første kleskolleksjon like gjerne som å låne bøker, sier biblioteksjef Knut Skansen.

Koronasituasjonen gjør at det er begrensninger på hvor mange som kan oppholde seg i biblioteket av gangen. Opp til 1.000 personer kan nå være på biblioteket samtidig. Normalt er 3.000 tillatt.

Biblioteket holder åpent alle dager i uken. På hverdager holder det åpent fra morgen til sent på kveld.