Ukens kulturtips: sint poesi, gamle antihelter og rojal underholdning

Martin Scorsese har samlet et stjernelag til sin nyeste film, The Irishman. Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel, Al Pacino, Ray Romano og Anna Paquin er noen av stjernene som skinner i dette mafiadramaet, som strekker over flere tiår. «Endelig har Martin Scorsese forent de to ytterpunktene i sine filmunivers – den spirituelle verden og mafiaens blodige verden, skriver vår filmanmelder Kjetil Lismoen. Filmen vises på kino fra 22. november. Den har premiere på Netflix 27. november.

«Dette er kanskje standardrepertoar, men kjedelig er det ikke. Tvert imot. Med denne undersøkelsen av lyrikk og virtuoseri tar Frang refleksjoner rundt eget spill inn i musikken. Det hever platen fra å være bare nok en fin innspilling av velkjent repertoar til å ha verdi som moderne samtidsuttrykk. Det er rett og slett en sjeldenhet i klassisk-feltet, skriver vår klassiskanmelder Maren Ørstavik.