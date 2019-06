Georgina Chapman valgte å forlate Harvey Weinstein bare timer etter at ektemannen ble offentlig anklaget for voldtekt av en rekke kvinner. Hun uttrykte sympati for kvinnene og tok avstand fra ektemannens «utilgivelige handlinger».

Katarina Frostenson har gått stikk motsatt vei: Ikke bare har hun valgt å fortsette ekteskapet med den voldtektsdømte kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Frostenson har vitnet til hans fordel i retten og kommer nå med en bok som forteller deres versjon.