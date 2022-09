«Hodejegerne – den første løgnen»: Helskrudd spin-off

«Hodejegerne» fråtser i drapsorgier, men havarer som krim.

Axel Bøyum spiller hovedrollen som kunsttyven Roger Brown.

54 minutter siden

I Morten Tyldums actionfilm «Hodejegerne» ble det skutt med pistol mot en russisk prostituert på gøy. I denne nye serien er det rotter som blir plaffet i filler for moro skyld. Innen første episode er over, har to menn og minst to gnagere dauet på blodig vis.

Litt er altså likt, men veldig mye er forskjellig når det nok en gang skal tjenes penger på Jo Nesbøs merkevare «Hodejegerne». Produksjonsselskapet Yellow Bird står bak både filmen fra 2011 og serien.