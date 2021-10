Filmanmeldelse av «My name is Pauli Murray»: Betimelig om glemt barrikadestormer

Pauli Murray var banebrytende borgerrettighetsforkjemper med et komplisert utenforskap. En betimelig ny film rekker ikke helt over et fascinerende livsløp.

Pauli Murray var svart, homofil, feminist, med en ikke-binær kjønnsidentitet.

Kjetil Lismoen

1. okt. 2021 08:30 Sist oppdatert 6 minutter siden

Anna Pauline Murray var svart, homofil, feminist, med en ikke-binær kjønnsidentitet, som gjorde det komplisert og hjerteskjærende personlig å stå på barrikadene som borgerrettighetsforkjemper.

Murray utforsket egen kjønnsidentitet allerede på 1920-tallet, i en tid da det knapt fantes språk for det.

