Seriekritikerprisen 2021: Hun vant to av tre seriekritikerpriser

Torsdag kveld var Norges TV-bransje samlet for å motta heder og ære. Henriette Steenstrup ble kveldens store vinner.

Henriette Steenstrup og «Pørni» ble kveldens store vinner.

-Nå ble jeg skikkelig skikkelig glad, utbrøt Henriette Steenstrup, da hun for andre gang i løpet av kvelden måtte hun hinke opp på krykker på scenen for å hente en pris.

-Det betyr mye for meg å få disse prisene, la hun til.

Steenstrup fikk både prisen som beste skuespiller i en norsk serie og prisen for beste norske komedie, med serien Pørni, under torsdagens utdeling av Seriekritikerprisen 2021.

Også serieskaper Linn-Jeanett Kyed var tydelig preget da hun mottok prisen for beste norske drama for Rådebank sesong 2.

– Når man ser hva årets vinnere utstråler, er det nesten så man ikke kan tro at hele landet og resten av verden har vært preget av en pandemi det siste året. Både manus, regi og skuespillerprestasjoner oser av skyhøy kvalitet og masse overskudd, sier juryleder og kulturredaktør i Aftenposten, Cecilie Asker.

Seriekritikerprisen er en uavhengig kritikerpris som har som formål å hedre de norske fiksjonsseriene som har utmerket seg mest det siste året. Både de nominerte og vinnerne ble stemt frem av 23 profilerte seriekritikere fra mediehus i hele landet. Prisen ble delt ut på Ingensteds i Oslo, som et del av bransjearrangementet Seriedagene Oslo.

Serieskaper Linn-Jeanett Kyed tar imot prisen for beste norske drama, for Rådebank sesong 2.

Vinnerne av årets Seriekritikerpris er:

Beste norske drama: sesong 2 (NRK) Rådebank sesong 2 (NRK)

Juryens begrunnelse: Vinneren er et intelligent og gripende drama – som tross det store alvoret – aldri blir tungt. Dette er opprørende, fortvilende og vakker historiefortelling som fremkaller sterke følelser hos et bredt publikum.

Beste norske komedie: Pørni (Viaplay)

Juryens begrunnelse: Vinneren er både frekk, følsom og tett, tett på virkeligheten. Her ler vi høyt i det ene øyeblikket – og får klump i halsen det neste. Serien har et solid manus og et nydelig skuespillerensemble.

Beste skuespiller i en norsk serie: Henriette Steenstrup i Henriette Steenstrup i Pørni

Juryens begrunnelse: Hos vinneren sitter timing, språk og mimikk som et skudd. Humor og drama balanseres med en eminent fingerspissfølelse.

Det er liten tvil om at konkurransen om din tid hardner til. I fjor lanserte Disney sin egen kanal, og i høst kommer HBO Max. Norges aktører har hard konkurranse.

– Det er veldig gøy å se at også de mindre strømmetjenesten har muligheten til å veie opp for penger og ressurser med teft og kreativitet. At Pørni på Viaplay stakk av med to av tre priser viser jo at det klassiske konkurransebildet er i endring, sier Asker.

«Rådebank» følger GT (Odin Waage) i livet som råner på bygda. Serien ble kåret til årets beste norske drama.

Følgende serier og skuespillere var nominert til Seriekritikerprisen 2021:

Beste norske drama:

Norsk-ish, NRK

Delete Me, Viaplay

Rådebank S02, NRK

Beste norske komedie:

Basic Bitch S02, Discovery +

Maxitaxi Driver, NRK

Pørni, Viaplay

Beste skuespiller i norsk serie:

Darin Hagi (Etter lørdag, TV 2)

Odin Waage (Rådebank, NRK)

Henriette Steenstrup (Pørni, Viaplay)

Ingrid Giæver (Nach, Discovery +)