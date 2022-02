Komisk tragedie bikker over i parodien

Hvordan forstå «Glassmenasjeriet» i dag? Denne oppsetningen gir ingen gode svar, utover det gode formål å spille Tennessee Williams.

Modou Bah (Jim) og Mari Dahl Sæther (Laura) i «Glassmenasjeriet».

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

Nå nettopp

«Glassmenasjeriet» var Tennessee Williams’ gjennombruddsverk i 1944-45, og det kom til å inspirere og definere mye av dramatikken fra da av.

Dette «minnestykket» utspilles i dramatikerens hode som en daglig påminnelse om hans eget svik overfor sine nærmeste – moren Amanda som lever i glansen av en svunnen tid, og søsteren Laura som i sykelig sjenanse er blitt like skjør som et av sine egne små glassdyr. Alle pengene er forsvunnet, den sjarmerende og ansvarsløse faren også, og Amandas siste håp er at Laura skal «bli gift».