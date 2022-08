Bokanmeldelse: Feberhett fra Finnmark

Ingeborg Arvolas roman om hennes egen tipp-tipp-tipp-oldemor er som en vill vårflom.

Ingeborg Arvola skriver med uimotståelig sensualitet, mener vår anmelder.

Anne Merethe K. Prinos Bokanmelder og generalsekretær i Norsk kritikerlag

19 minutter siden

Man kunne lett mistenke Ingeborg Arvolas nye roman for å være noe skikkelig eksotiserende kliss.

For «Kniven i ilden», som åpner i Lappland i Finland i 1859, er sannelig rik på motiver som isolert sett trekker i den retning: En overjordisk vakker kvinne av kvensk opphav, som kan helbrede både mennesker og dyr. Hun kan til og med smile solen frem. To uekte sønner, som kirken har tuktet henne hardt for. Samer, reinsdyr og underjordiske. En reise til Finnmark, der havet sies å koke av fisk. Et møte med en velberget, gift mann, som risikerer gård og grunn for å være sammen med denne urkraften av en kvinne.