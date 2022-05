«Conversations with friends»: Årets sommerflørt på TV

Nok en Sally Rooney-roman er blitt til TV-serie. Den er like uanstrengt kul og romantisk som «Normal people».

To 21-åringer blir venner med et ca. ti år eldre ektepar i «Conversations with friends». Skuespillerne fra venstre: Jemima Kirke, Sasha Lane, Alison Oliver og Joe Alwyn.

15. mai 2022 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Anmeldelsen er basert på de 5 første episodene.

Umulig kjærlighet, seksuelt begjær, vennskap som settes på prøve, og søken etter å finne fotfeste på vei inn i voksenlivet.

Det er ikke rart at TV-selskapene har sett potensialet i Sally Rooneys rike, sanselige romaner. De har den perfekte kombinasjonen av melankoli og romantikk.

I løpet av få år er irske Rooney (31) blitt en litterær superstjerne fordi hun lykkes med å fange essensen av hvordan det er å være ung voksen nå.

Hovedrolleinnehaver Alison Oliver (23) debuterer som skuespiller. Hun mestrer den krevende oppgaven å spille en introvert forfatterspire som grubler og observerer mer enn hun snakker.

BBC-serien «Normal people» var basert på Rooneys roman med samme navn. Den ble en stor suksess, og Aftenposten kåret den til årets beste serie i 2020. Skuespillerne ble stjerner over natten. Det kommer garantert også debutanten Alison Oliver (23) til å bli etter premieren på «Conversations with friends».

Fakta «Conversations with friends» Premiere på HBO Max 15. mai.

12 episoder (à 30 min). Én episode slippes i uken.

Romantisk drama.

Basert på Sally Rooneys debutroman.

Regi: Lenny Abrahamson og Leanne Welham.

Med: Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn og Jemima Kirke. Vis mer

Irsk elskovslek

Hun spiller introverte Frances som studerer litteratur i Dublin. 21-åringen har et intenst vennskap med ekskjæresten Bobbi (spilt av Sasha Lane fra «American honey»). Sammen pleier de to venninnene å fremføre slampoesi på utesteder. På scenen har duoen en elektrisk kjemi.

En kveld blir de kjent med den ti år eldre forfatteren Melissa og hennes ektemann, skuespilleren Nick.

Melissa er ypperlig spilt av Jemima Kirke fra «Girls». Hun utstråler selvsikkerhet i rollen som den rike og glamorøse forfatteren som inviterer de to 21-åringene inn i livet sitt. Snart innleder hun og Bobbi en åpenlyst flørt.

Samtidig begynner sjenerte Frances og Nick å få følelser for hverandre, bak ryggen på de andre. Relasjonene tilspisser seg da firkløveret reiser på sommerferie sammen.

Frances (t.h.) har et intenst vennskap med ekskjæresten Bobbi (spilt av Sasha Lane fra «American honey»).

Samtaler med futt

«Conversations with friends» tar opp flere universelle spørsmål: Er det mulig å elske flere personer på en gang? Hva vil det egentlig si å svikte en ektefelle – eller en venn? Og er man et dårlig menneske hvis man ikke elsker sine foreldre betingelsesløst?

Rooney skriver fra et feministisk ståsted og med en sterk klassebevissthet. I «Conversations with friends» baker hun inn seriøse ingredienser som psykiske problemer og en lite kjent kvinnesykdom. Hun pirker også bort i bokbransjenes hierarki.

Studenten Frances og den gifte skuespilleren Nick får følelser for hverandre.

Morsom woke-krangling

Både romanen og manuset er skrevet med vidd og letthet. Det er fornøyelig å høre hvordan woke-generasjonens interne krangling kan høres ut:

Lesbiske Bobbi mener på et tidspunkt at bifile Frances er homofob. Frances har nemlig anklaget Bobbi for å være sjalu på en mann. Det er så dybt fornærmende at de ikke snakker sammen på en stund.

Scener som dette gjør at det er engasjerende å tilbringe tid i Frances og Bobbis selskap. De er smarte jenter som har interessante samtaler. Men når følelsene koker over, opptrer de like irrasjonelt som alle andre.

Den selvsikre forfatteren Melissa (t.v.) er ypperlig spilt av Jemima Kirke fra «Girls». Foto: Enda Bowe/ HBO Fra venstre: Bobbi (Sasha Lane), Nick (Joe Alwyn), Frances (Alison Oliver) og Melissa (Jemima Kirke). Foto: Enda Bowe / HBO

Glitrende historiefortelling

Manusforfatter Alice Birch og regissør Lenny Abrahamson sto også bak «Normal people». Nok en gang har de gjort en eminent jobb. Fra første scene tror man på at Frances og Bobbi er ekte mennesker som bor og studerer i Dublin. Dette er et imponerende stykke organisk, uanstrengt historiefortelling om hverdagen til to unge jenter.

Det finnes ikke dødtid, bortsett fra at det er litt trøttende med alle SMS-ene som sendes frem og tilbake. Riktignok er det hyperrealistisk at man flørter og kommuniserer via meldinger, men godt TV er det ikke i lengden.

«Conversations with friends» er en duggfrisk serie som har lykkes med å skape en verden man raskt suges inn i – og ikke vil ut av. Den er en uimotståelig sommerflørt.

