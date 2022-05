TikTok-sensasjonen som kan «stjele» Eurovision

TORINO (Aftenposten): Alle sier at Ukraina er soleklar favoritt. Men hvem vinner, hvis ikke? Det kan bli en blid engelskmann med stor stemme.

Han er stor på Tiktok. Nå er Sam Ryder også en av favorittene i Eurovision i Torino.

12. mai 2022 19:45 Sist oppdatert nå nettopp

Si ordet «popmusikk», og mange vil umiddelbart tenke på England: The Beatles, Elton John, David Bowie, Kate Bush, Spice Girls, Adele, Ed Sheeran, Harry Styles, you name it.

I popmusikkens største konkurranse Eurovision Song Contest, har det derimot lenge vært krise for britene. Siste vinner var Katrina and The Waves’ «Love shine a light» i 1997. De to siste årene har Storbritannia endt sist. I fjor fikk James Newmans «Embers» 0 poeng. Men nå er det andre takter.

