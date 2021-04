Hvor viktig er DNA? For Neige blir det alfa og omega

Regissøren mister grepet om sin egen historie.

Fakta DNA På kino. Regi: Maïwenn. Med: Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel, Marine Vacth Caroline Chaniolleau. Drama. Frankrike. Aldersgrense 9 år. Vis mer

Hvor viktig er DNA-røtter for din identitet? Svaret på det spørsmålet kommer helt an på hvem du spør. For mange er familie kjernen i hvem du er. For andre betyr det ikke så mye.

For Neige, hovedpersonen i Maïwenns film, er DNA alfa og omega.