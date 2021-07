Andre gang han møtte Britney Spears, skjønte han at noe var galt. Nå vil han redde barndomsidolet.

Han driver en fanside med en halv million følgere og har selv møtt Britney Spears to ganger. I dag deltar Steffen Fonn i kampen for å redde barndomsidolet.

Steffen Fonn fra Stryn driver Facebook-siden Britney Spears Norge. Det er artistens største fanside i verden. Foto: Siri Øverland Eriksen

8. juli 2021 17:54 Sist oppdatert 7 minutter siden

Året er 2015, og stedet er Las Vegas. Steffen Fonn står med høy puls i en trang gang bak scenen til Zappos Theater. Sikkerhetsvakter kroppsvisiterer og sørger for at Fonn og de 15 andre i følget ikke har med seg våpen, penner eller mobiler.

«Om dere tar noe opp fra lommene, så er det rett ut», er beskjeden fra vaktene.

Følget blir deretter sluset videre. De står rett bak sceneteppe, og på andre siden kan de høre publikum som finner plassene sine. Rundt Fonn er det fem livvakter, en manager og en assistent. Og innerst i rommet er personen alle har betalt dyre dommer for å se. Kvinnen Fonn har elsket siden han var barn.

Samtalen med Britney Spears er hyggelig, men kort. Hun møter tross alt haugevis av fans daglig gjennom Vegas-showet Britney: Piece of me. Et show som håver inn 138 millioner dollar til sammen på fire år.

Fonn sier at han er fra Norge. Popprinsessen svarer at hun elsker norsk natur. Han ber henne komme til Norge på neste turné.

«Jeg skal tenke på det», sier Spears med smil om munnen.

Tre år etter møtes de to igjen i Telenor Arena i Oslo. Dette møtet blir imidlertid veldig annerledes. Det er noe som ikke stemmer. Barndomsidolet hans har endret seg.