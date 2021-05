Nynorsk- og bokmålsfolket er enige: Vil ikke slippe dialektene fri i Dagsrevyen.

– Nyhetsopplesere i utlandet snakker ikke dialekt. Slik burde det være i Norge også, sier Nils Heyerdahl i Det Norske Akademi. Også Noregs Mållag er skeptisk til dialekter i Dagsrevyen.

Nina Owing gjør seg klar til mandagens sending av Dagsrevyen. I dette studioet er det blitt mer åpenhet for dialekter. Foto: Dan Petter Neegaard

5. mai 2021 17:20

– Når man står frem foran mikrofonen og skal gi viktige meldinger til det norske folk, er man ikke en privatperson, sier Nils Heyerdahl.

Han er preses i Det Norske Akademi for språk og litteratur, som kjemper for å bevare riksmålet. Preses er latin, og betyr «forstander, leder eller beskytter». Heyerdahl har også vært leder for Radioteatret og er slett ikke begeistret for dialektbruken i NRK.