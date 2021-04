Tons of Rock i 2021 ryker - nå byr festivalen på Iron Maiden i 2022 i stedet

Iron Maiden stiller på Tons of Rock i 2022, som et gedigent, høytspillende plaster på såret for at det ikke blir noen rockefestival på Ekebergsletta i Oslo til sommeren.

Denne gjengen går inn for landing på Ekebergsletta i 2022: Iron Maiden, som nå er første headliner ut. Foto: Handout

NTB

Nå nettopp

Denne gjengen går inn for landing på Ekebergsletta i 2022: Iron Maiden, som nå er første headliner ut til neste år - etter at festivalen måtte kansellere årets utgave. Foto: Handout

- Årets festival kan ikke gjennomføres. Det blir dessverre ikke noen Tons of Rock-festival i juni 2021 på Ekebergsletta, skriver arrangørene på festivalens Facebook-side tirsdag ettermiddag.

Da hadde Tons of Rock-mannskapet siden sommeren 2020 jobbet med det de kaller "alle mulige scenarioer og alternativer for at det skulle kunne være mulig å gjennomføre festivalen på herlige sommerdager nå i år, og samtidig med scenarioer på at dette ikke ville være mulig".

Men denne uken ble det klart at det ikke lot seg gjøre å avholde Tons of Rock den andre helgen i juni, igjen på grunn av koronasituasjonen og smitteverntiltak.

- Dette er svært trist og frustrerende for alle oss i Tons of Rock, for artistene, leverandørene, samarbeidspartnere og aller mest for vårt fantastisk publikum fra hele Norge og mer enn 50 nasjoner, heter det videre i meldingen, som sukrer det bitre med nyheten om at Iron Maiden nå er på plass til 2022-utgaven.

- Da skal vi ha den største festivalen i Norge noensinne, og vi er svært stolte av å kunne annonsere vår første headliner for neste år. Torsdag 23. juni 2022 kommer verdens største hardrockband, Iron Maiden, til Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo. Det blir en kveld for historiebøkene, lover festivalledelsen.

Billettene som folk har kjøpt til de kansellerte 2020- og 2021-utgavene vil gjelde også i 2022, noe som også gjelder festivalcampen. Man starter også billettsalget til neste års festival på fredag morgen.

Tons of Rock-folkene lover det vil komme "enormt mye å glede seg til", og at man allerede er i dialog med artister som skulle entret Ekeberg-scenen denne sommeren.