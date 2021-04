Forfatter Jørn Lier Horst vant mot eks-forlag i retten

Forfatteropprøret, med Horst i spissen, vil gjøre lydbøker mer tilgjengelig. Fredag fikk de en seier i retten. Nå trengs et Spotify for lydbøker, mener ekspertene.

Jørn Lier Horst mener han var i sin fulle rett da han spilte inn lydbøker på ny og solgte dem. Foto: Heiko Junge / NTB

30. apr. 2021 12:27 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Lydbokforlaget og Gyldendal mener Jørn Lier Horst har stukket av med rettighetene til sine egne lydbøker. Fredag konkluderte Oslo tingrett med at Horst og bokillustratør Hans Jørgen Sandnes ikke må betale erstatning.

Da krimforfatter Horst skiftet forlag, valgte han å spille inn åtte av lydbøkene sine på ny og legge dem ut for strømming hos Ebok Pluss. Horst og en gruppe andre forfatterne kritiserer storforlagene som kun tilbyr lydbøker i sine egne strømmekanaler.

Horsts bøker ble først gitt ut av Gyldendal. Lydbøkene hans var i utgangspunktet bare tilgjengelige i strømmetjenesten Fabel. Den eies blant annet av nettopp Gyldendal.

Horst mener at fredagens dom betyr to ting:

– Kontraktene vi har signert, kan faktisk sies opp når vilkårene ikke blir oppfylt. Og tiden der forlag som Gyldendal kan misbruke våre rettigheter ved å låse oss inne i deres egen strømmetjeneste, er ubønnhørlig over, skriver Horst i en melding til Aftenposten.

Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget sier til VG at de skal lese dommen og vurdere hva de skal gjøre.

Gyldendal har tidligere varslet at de tror dommen vil ankes uansett utfall.

Hva handler opprøret om?

Det blir stadig mer populært å strømme lydbøker. Lyttingen økte med 26 prosent fra 2019 til i fjor i de to største strømmetjenestene i Norge, ifølge Forleggerforeningen. Betaler du for den største strømmetjenesten, Storytel, får du stort sett tilgang på lydbøker gitt ut på Cappelen Damm. Abonnerer du på Fabel, får du bøker fra Aschehoug og Gyldendal.

Siden Jørn Lier Horsts krimunivers opprinnelig tilhører Gyldendal, får du som lytter ikke tilgang til bøkene hans hos Storytel. Det går både ut over lytterne og forfatterne, mener Horst.

Flere bestselgende kolleger er enige. Tom Kristensen og Unni Lindell har også spilt inn lydbøker på ny og lagt dem ut for salg på Ebok Pluss. Det eies av Vigmostad & Bjørke.

De tre forfatterne er tilknyttet forlagshuset Strawberry Publishing. Sammen utgjør de «Forfatteropprøret».

De mener at de store forlagene bryter «skaffe- og leveringsplikten». Det er en paragraf i bokloven som sier at forlag ikke kan nekte en bokhandel bøker de har på lager.

Bokavtalen forbyr også ulike partene i bokbransjen å diskriminere basert på hva de eier. Du skal kunne finne bøker fra ulike forlag hos alle bokhandlere, samme hvem som eier butikken.

Denne saken reiser viktige prinsipielle spørsmål, mener Cecilie Naper, førsteamanuensis ved Oslo Met. Foto: Privat

– På strømmeområdet har forlagene bestemt seg for at denne regelen ikke gjelder, mener litteratursosiolog Cecilie Naper.

Det synes hun er problematisk, ettersom bokbransjen får mye offentlig støtte og har en bokavtale som skal sørge for å få ut alle titler til alle. Naper har forsket på bokbransjen i mange år.

Hvorfor reagerer forlagene?

Krimforfatter Horst har protestert ved å bryte med sitt gamle forlag og legge ut lydbøker til strømming hos utfordreren Ebok Pluss, som eies av Vigmostad & Bjørke.

Forlagene mener han har utnyttet et smutthull i avtaleverket, noe Horst er uenig i. De vil ha erstatning for at han har inngått avtaler med et annet forlag og krever at han stanser salget.

Egentlig hadde Gyldendal rett på detektivfortellingene hans. Etter fem år kan forfatteren gå ut av den avtalen, hvis forlaget har solgt mer enn 300 eksemplarer det siste året. Mye av rettssaken har handlet om hvordan man skal tolke denne regelen.

For etter at den kom, har hele lydmarkedet endret seg. Som forfatter har du rett til å få betalt for hvert eksemplar du selger.

Det prinsippet er vanskelig å overføre til strømmetjenesten, påpekte jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo i forkant av at dommen falt fredag.

– Bokbransjen kommer nå snublende etter musikkbransjen, sier han.

For noen år siden var det plateselskapene som ble tvunget til å omstille seg og ordne gode avtaler med de store innen musikkstrømming. Nå er det bokbransjen som snus på hodet. Rettssaken viser at det trengs oppdaterte regler i bokbransjen, mener Torvund.

Både Torvund og Naper mener målet bør være strømmetjenester der du får tilgang til alle lydbøker, ikke bare et utvalg.

– Vi har ikke noe som ligner Spotify i bokbransjen. Det er et betydelig problem i norsk bokbransje, som flyter til overflaten i denne saken, mener Torvund.

Jusprofessor Olav Torvund etterlyser et Spotify for bokbransjen. Foto: Privat

Fakta «Forfatteropprøret» Flere forfattere gikk i høst ut mot Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm og strømmetjenestene deres. De hevder at forlagene bryter «skaffe- og leveringsplikten» ved kun å tilby lydbøker i sin egen strømmekanal. Jørn Lier Horst, Tom Kristensen og Unni Lindell har derfor spilt inn totalt 84 av sine lydbøker på ny og lagt dem ut for salg på Ebok Pluss. Alle tre er tilknyttet forlagshuset Strawberry Publishing. Også forfatterne Anne B. Ragde, Vetle Lid Larssen, Thomas Enger og Tom Egeland signerte «forfatteropprøret», som sto på trykk i VG. Vis mer

Hva skjer nå?

Det pågår flere kamper i forlagsbransjen. Også forfatterne Tom Kristensen og Unni Lindell har spilt inn lydbøker på nytt som del av den samme protesten.

De og flere andre som nå protesterer mot forlagene, har gått over til Strawberry Publishing. Dette forlaget ble startet av Petter Stordalen og skal utfordre den etablerte forlagsbransjen. Horst er selv medeier i forlaget Capitana, som ligger under Strawberry.

Gyldendal frykter at flere forfattere vil gjøre det de kaller «ulovlige handlinger» uansett utfall i retten.

Horst har sagt han er skuffet over at striden endte i retten og mener han var i sin fulle rett til å gi ut lydbøkene på ny. Ifølge Horst har han tapt to tredjedeler av inntektene fordi han ikke får være til stede på Storytel. Også dette har han krevd erstatning for.