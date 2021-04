Hun er andre kvinne i historien som har fått Oscar for beste regi

Chloé Zhao vant Oscar-prisen for beste regi for hennes «Nomadland». Hun er bare den andre kvinnen som har fått denne prisen i Oscar-historien.

Chloe Zhao ankommer Oscar-prisutdelingen i Los Angeles. Chris Pizzello / AP / NTB

«Nomadland» var nominert i hele seks priskategorier, blant annet den prestisjefylte beste film-kategorien. Filmen handler om en kvinne som etter ektemannens død bestemmer seg for å forlate hjembyen i Nevada til fordel for et liv som nomade.

Zhao gikk seirende ut av kategorien beste regi som første kvinne siden Kathryn Bigelow vant for «The Hurt Locker» i 2010. De to er de eneste kvinnelige regissørene som har vunnet prisen.

