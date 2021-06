Apple mener den nye lyden er fremtiden. Men eksperter skrur av.

For å høre musikk i tre dimensjoner er alt du trenger nå et par Airpods og en Iphone. Men flere eksperter på lytting er svært kritiske.

Ørepropper og en mobil trengs fortsatt. Men da har du faktisk alt du trenger for å lytte til lyd som kommer fra alle kanter. Foto: Shutterstock

27 minutter siden

Den som har hørt et sjeldent opptak av romlyd for hodetelefoner, vet at det faktisk er mulig å gjenskape en svært overbevisende romfølelse bare med lyden i et par vanlige hodetelefoner. Lukker du øynene, kan du nærmest kjenne omgivelsene. Problemet har vært at det å ta opp slik romlyd har vært umulig i moderne musikkproduksjon. Derfor har vi «bare» lyttet til stereolyd helt siden 60-tallet.

Men nå skjer det noe. For et par uker siden skrudde Apple på Dolby Atmos i strømmetjenesten Apple Musikk. Dolby Atmos blir også kalt romtilpasset lyd eller spatial audio. Romlyden er inkludert i abonnementet på flere tusen låter. Mange svært kjente artister er med.

