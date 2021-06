Dagens quiz tirsdag 22. juni 2021

I hvilket tiår ble primusen oppfunnet?

Foto: Ketil Blom Haugstulen

9 minutter siden

1. Hva må man gjøre innen 30. juni for å kunne stemme i årets sametingsvalg?

2. Fra hvilket land kommer ferdigmatprodusenten Dr. Oetker?

3. Hvilke tre partier sitter i byrådet i Oslo?

4. Hvilken norsk duo er aktuell med Peace or Love, som er gruppens første album på 12 år?

5. Hva har stjernene du finner i flagget til Uruguay og Argentina til felles?

6. Hva heter karakteren som ble spilt av Sigourney Weaver i Alien-filmene?

7. I hvilken organisasjon med over 35.000 medlemmer er Truls Gulowsen leder?

8. Hva betyr det svenske ordet «däggdjur»?

9. Under hvilket navn er den tidligere fotballspilleren Ronaldo de Assis Moreira kjent?

10. I hvilket tiår ble primusen oppfunnet?



Svar:

1. Gi beskjed om at man vil innføres i valgmanntallet.

2. Tyskland.

3. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne.

4. Kings of Convenience.

5. De har menneskeansikt.

6. Ellen Ripley.

7. Naturvernforbundet.

8. Pattedyr.

9. Ronaldinho.

10. 1890-årene (1891).